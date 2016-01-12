Atletizmde dopingle mücadele: Rekorlar sıfırlansın

Britanya Atletizm Federasyonu yaşanan doping skandallarının ardından radikal bir öneride bulunup bugüne kadar ki bütün rekorların sıfırlanmasını talep etti.

NTV Spor’un haberine göre Britanya Atletizm Federasyonu yaşanan doping skandallarının ardından radikal bir değişikliğe gidilmesini istiyor. Buna göre, doping ile mücadelede yeni bir dönemin başlaması için önce daha önceki tüm rekorların sıfırlanması gerekiyor.

8 yıl men cezası

Britanya Atletizm Federasyonu Başkanı Ed Warner, "Atletizmin güvenilirliği ve bütünlüğü, daha önce hiç bu kadar sarsılmamıştı. Artık köklü bir değişiklik yapılmalı. Gerekiyorsa rekorlar sıfırlanmalı. Doping yaptığı tespit edilen sporculara en az 8 yıl men cezası verilmeli, böylece bu sporcular otomatik olarak iki olimpiyattan men edilmiş olur" diye konuştu. Federasyonun talepleri arasında tüm anti doping ajanslarını tek çatı altında toplama ve doping testi sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması da yer aldı.

Devlet sponsorluğunda doping

Dünya Anti Doping Ajansı (WADA), Kasım ayında atletizm dünyasını sarsan bir rapor yayınlamış ve Rus atletleri, devlet sponsorluğunda doping yapmakla suçlamıştı. Bunun üzerine Uluslararası Atletizm Federasyonu IAAF, dopingle mücadelede somut adımlar atana dek, Rus atletleri tüm uluslararası müsabakalardan men etmişti. Eski Atletizm Federasyonu Başkanı Lamine Diack, Rus atletlerin doping yaptığını gösteren test sonuçlarını para karşılığı sakladığı iddiasıyla hakkında açılan soruşturma devam ediyor.

Diack'ın oğlu Papa Massata’yla birlikte 3 IAAF üyesi; ise Rus atlet Liliya Shobukhova’nın doping dosyasını rüşvet karşılığında örtbas ettiği gerekçesiyle ömür boyu men cezası almıştı.