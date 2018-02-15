Atletizm Milli Takımı eski antrenörlerinden Edip Akarsu hayatını kaybetti

İZMİR, (DHA) - ATLETİZM Milli Takımı\'nın eski antrenörlerinden Edip Akarsu (72), bir süredir tedavi gördüğü İstanbul\'da hayatını kaybetti. İzmirli olan ve Atletizm Federasyonu\'nda daha önce başkanlık da yapan eski ünlü atlet Semra Aksu gibi birçok sporcuyu yetiştiren Akarsu, İstanbul Göztepe Sosyal Güvenlik Kurumu Hastanesi\'nde saat 15.00 sıralarında organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Yıllarca Fenerbahçe ve milli takım antrenörlüğü yapan Edip Akarsu’ya 2014 yılında Avrupa Atletizm Birliği tarafından, \"Atletizme Hizmet\" ödülü verilmişti. Atletizm Federasyonu da Edip Akarsu için taziye mesajı yayınladı.