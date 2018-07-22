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Spor

Atletizm Milli Takımı antrenörü İbrahim Tunç hayatını kaybetti

Damar genişlemesi rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Tunç oteldeki odasında namaz kıldığı sırada fenalaştı

22 Temmuz 2018 01:54

Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden İbrahim Tunç Erzurum'da hayatını kaybetti.

Erzurum'da kampta bulunan Tunç, Palandöken ilçesinde konakladığı oteldeki odasında namaz kıldığı sırada fenalaştı.

Odasının duvarına vurarak yardım isteyen Tunç, sporcu ve diğer antrenörler tarafından otelin lobi kısmına götürüldü.

Otele gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırılan 44 yaşındaki antrenör, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tunç'un cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Damar genişlemesi rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Tunç'un, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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