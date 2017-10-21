Atletizm Federasyonu Başkanı Çintamar: Yere yatan sporcu gücünü sarf ettiğini gösterir

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA\'da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Turkcell Kulüplerarası Kros Ligi yarışmalarının birinci kademesi koşuldu. Yarışları Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintamar\'da takip etti.

Amasya Merkeze bağlı Gözlek Köyü’nde bugün Türkiye Atletizm Federasyonu önderliğinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen yarışmanın birinci kademesine 57 kulüpten 295 sporcu katıldı. Kros yarışmalarında sporcular, Genç Kadınlar 4 bin metre, Genç Erkekler 6 bin metre, Büyük Kadınlar 6 bin metre ve Büyük Erkekler 10 bin metre olmak üzere 4 kategoride yarıştı. Yarışlarda kulüp sporcuları ferdi ve takım halinde mücadele etti. Kros yarışlarının bitiş noktasında bazı sporcular nefes almakta güçlük çekti.

Sağlık ekipleri baygınlık geçiren sporculara müdahale etti. Kulüplerarası Kros Ligi yarışmalarına, Amasya Valisi Osman Varol, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Jandarma Alay Komutanı Albay Selami Akşit, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintamar, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek’in yanı sıra 56 kulüpten 295 sporcu katıldı.

Yarışmalar sonucunda, 4 bin metre Genç Kadınlarda, Gaziantep Şölen Çikolataları Spor Kulübü Latife Güneş birinci, İstanbul Fenerbahçe Spor Kulübü Emine Akbingöl ikinci, İstanbul Fenerbahçe Spor Kulübü Derya Kunur üçüncü oldu. 6 bin metre Genç Erkeklerde, Kocaeli Darıca Spor Kulübünden Ramazan Barboros birinci, Kocaeli Darıca Spor Kulübünden Sezgin Ataç ikinci, İstanbul Fenerbahçe Spor Kulübünden Ömer Amaçtan üçüncü oldu. 6 bin metre Büyük Kadınlarda, Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Esma Aydemir birinci, Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Özlem Kaya ikinci ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden Sevilay Eytemiş üçüncü olarak takım halinde birinciliği elde etti. 10 bin metre Büyük Erkeklerde, İstanbul Başakşehir Spor Kulübü’nden Ramazan Özdemir birinci, İstanbul Başakşehir Spor Kulübü’nden Alper Demir ikinci ve Ankara Büyükşehir Belediye EGO Spor Kulübü’nden Getaye Fısseha Gelaw üçüncü oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintamar, ”Bir adam mücadelenin sonunda terinin son damlasını akıtmışsa, o daha muteber olur. Eğer siz müsabaka bittiğinde hala yürüyecek, koşacak bir gücünüz, bir kapasiteniz varsa o zaman yarışlar içerisinde kapasitenizi tam vermemişsinizdir. Bütün gücünü kullandığı için finişi bitirdikten sonra yere yatmak zorunda, dinlenmek zorunda, oturmak zorunda daha sonra kalkıp devam etmek zorundaki o onun koştuğunun gücünü sarf ettiğinin işaretidir” dedi.

Kros yarışlarının sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini Amasya Valisi Osman Varol, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintamar’ın elinden aldı.

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