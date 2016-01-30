Atletico'yu 2-1'le geçen Barcelona, liderlik koltuğunu sağlama aldı

İspanya'da La Liga'nın 22. haftasında zirvenin ortakları karşı karşıya geldi. Haftaya 48 puanla giren Barcelona-Atletico mücadelesinde gülen taraf Barcelona oldu: 2-1. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Turan oyuna 67. dakikada Ivan Rakitic'in yerine dahil oldu.

Barcelona sahasında neredeyse 1 yıldır kaybetmiyor. Katalanlar son yenilgisini geçen sezonki Malaga maçında almıştı (0-1, 21 Şubat 2015)

Simeone'nin kabusu Barcelona

Başarılı teknik direktör Diego Simeone, Barcelona karşısında henüz lig galibiyeti alamadı. Takımının başında çıktığı 9 maçta 2 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Arjantinli teknik adamın İspanya'da bileğini bükemediği tek rakip Barcelona.

Maç sürpriz bir golle başladı

Maça etkili başlayan taraf Atletico oldu. Barcelona'nın defansta verdiği açıkları hızlı ataklarla değerlendirmeye çalışan Madrid temsilcisi, aradığı golü Koke ile buldu.

10. dakikada Jordi Alba'yı geçen Saul'ün içeri çıkardığı topta, ceza sahası içinde topla buluşan Koke takımını 0-1 öne geçirdi. Bu sezonki 3. golünü atan Koke, bu gollerin hepsini deplasmanda attı.

Camp Nou'da 100 gole ulaşan

ilk takım Atletico oldu

La Liga'da Barcelona deplasmanında 100 gole ulaşan ilk takım Koke'nin golüyle Atletico oldu.

Barcelona hakimiyeti kurdu

Attığı golün ardından adeta kendi ceza sahasında gömülen Atletico skoru korumayı başarmadı. 30'da Alba'nın pasında topu ağlara yollayan isim Messi oldu. Arjantinli yıldız kariyerinde Atletico filelerini 25. kez havalandırarak, en çok gol attığı takımı da belirlemiş oldu.

Baskısını iyice arttıran Barça, 38'de Suarez ile öne geçti. Alves'in pasında topa gelişine vuran Uruguaylı forvet skoru 2-1'e getirdi. Suarez bu golle ligdeki 19. golüne ulaştı ve gol krallığında Benzema ile olan farkını ikiye çıkardı.

Bu gollerle beraber MSN üçlüsü 2015/2016 sezonundaki toplam gol sayısını 73'e çıkardı.

44'te Messi'ye sert bir müdahale yapan Filipe Luis direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Barcelona soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İkinci yarıda sadece kırmızı kart vardı

65'te Atletico 9 kişi kaldı. Uruguaylı defans oyuncusu Diego Godin ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımının puan umutlarını iyice azalttı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Turan oyuna 67. dakikada Ivan Rakitic'in yerine dahil oldu.

Geriye kalan dakikalarda skor değişmedi ve Barcelona maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Barcelona bu maçın ardından 1 maç eksikle puan farkını 3 yaptı. 21 maçta 51 puan toplayan Katanlar, üst üste 8. galibiyetini alarak (tüm kupalarda) bu sezonki en uzun serisini gerçekleştirdi.