'Atletico'da Arda gidiyor, Cazorla geliyor'

Arda Turan'ın Atletico Madrid'den ayrılma olasılığı güçlendi. İspanyol takımının Arda'nın yerine Arsenal'da forma giyen Santi Cazorla ile görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Arda ile benzer özellikleri taşıyan milli oyuncu Cazorla'nın İngiltere'den ayrılmak istediği ve Atletico Madrid’e gelmek istediği iddia edildi. As gazetesinde yer alan haberde Atletico Madrid yönetiminin Arda'nın satışında elde edilecek paranın Cazorla'nın transferine harcanılacağına dikkat çekildi.

‘Gitmek isteyeni tutmayız’

Santi Cazorla için Arsenal kulübü ile yaklaşık 20 milyon Euro’ya el sıkışıldığını da hatırlatan gazete, bu futbolcunun İngiliz kulübünde kazandığı paradan fedakarlık yaparak daha düşük bir ücrete Atletico forması giymeye de hazır olduğunu belirtti.

Atletico Madrid başkanı Enrique Cerezo da daha önce yaptığı bir açıklamada Arda'yı da işaret ederek isteyen kulüplerin oyuncularının bonservis bedelini ödemeleri takdirde istedikleri futbolcuları satın alabileceklerine işaret etmişti. Cazorla transferinin gerçekleşmesi halinde milli futbolcu Arda Turan'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.