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Spor

Atletico tarihi maça Soma tişörtüyle çıkacak

Atletico Madrid,Barcelona ile oynayacağı maç öncesinde sahaya Soma'ya destek tişörtü ile çıkacak

15 Mayıs 2014 12:29

La Liga takımlarından Atletico Madrid, hafta sonu oynayacağı Barcelona maçına Soma'yı unutmadıklarını gösterecek bir tişörtle çıkmaya hazırlanıyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan maden faciası sonrasında 200'ün üzerinde işçi hayatını kaybederken tüm dünya kamuoyu bu felaket için birlik oldu.
 
Milli futbolcu Arda Turan'ın formasını giydiği Atletico Madrid, öğlen saatlerinde başsağlığı mesajı yayınlarken ders niteliğinde bir karara daha imza attı.
 
Atletico Madrid, hafta sonu deplasmanda Barcelona ile oynayacağı ve lig şampiyonunu belirleyecek maç öncesinde Soma'ya destek tişörtü ile çıkacak. 

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