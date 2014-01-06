'Atletico Mineiro, Ronaldinho için sponsoru buldu' iddiası

Ronaldinho'nun kontratını uzatmak isteyen Atletico Mineiro Kulübü'nün Brezilyalı yıldızın yıllık ücretini 3 milyon Euro'nun üzerine çıkardığı iddia edildi. Brezilya basını Atletico Mineiro'nun tarihinde bir futbolcuya verebileceği en yüksek ücreti Ronaldinho'ya vermeye hazırlandığını yazdı. Öte yandan Brezilya medyası bugün yaptığı bir haberle Beşiktaş'ın Ronaldinho transfer hamlesi ile dalga geçti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mehmet Çiftçi’nin haberine göre, Beşiktaş ile Atletico Mineiro arasındaki Ronaldinho savaşı yeni bir dönemece girdi. Atletico Mineiro Başkanı Alexandre Kalil, Brezilyalı yıldızın bir sene daha takımda kalması için inanılmaz bir teklif yaptı. Başkan Kalil'in Ronaldinho'ya aylık 275 bin Euro teklif ettiği iddia edildi.

Bu teklifi inanılmaz bulan gazeteler Ronaldinho savaşını Atletico Mineiro'nun kazanma olasılığının yüksek olduğunu belirttiler. Başkan Alexandre Kalil ile Ronaldinho'nun menejer kardeşi Asis ile bugün (Pazartesi) yapılacak toplantıda yıldız futbolcu ile anlaşma olasılığının yüksek olduğu belirtiliyor. Türkiye saati ile akşama doğru gerçekleşecek toplantı sonrası Atletico Mineiro Başkanı Kalil'in bir basın toplantısı yapması bekleniyor.

Brezilya basını, menajer kardeş Asis'in gönlünün Beşiktaş'dan yana olmasına rağmen son sözü Ronaldinho'nun söyleyeceğine dikkat çektiler. Başkan Kalil'in yıllık 3 milyon 300 bin Euro'ya yaklaşan ücretin bir bölümünü sponsor firmalara yükleyeceği ve bu konuda da anlaşma sağladığı gelen haberler arasında.

Beşiktaş ile dalga geçtiler

Öte yandan, Brezilya'nın ünlü spor gazetesi Ronaldinho'nun 'çakmasını' Beşiktaş'a gönderdi. Globoesporte gazetesi, "Ronaldinho Beşiktaş'ta" başlığı altında sosyal medyada paylaşılan ve ona benzeyen bir fotoğrafı yayınlayarak siyah beyazlı kulüple dalga geçti. Bu haber ve çakma Ronaldinho fotoğrafı Brezilyalı sporseverler tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Sporseverler gazetenin yorum sayfasına mesajlar göndererek Beşiktaş şimdilik bununla idare etsin dediler.