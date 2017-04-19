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Spor

Atletico Madrid son 4 yılda 3. kez yarı finalde

Tarihinde böylelikle 6. kere yarı finale yükselen Atletico Madrid, Leicester City ile de Avrupa kupaları tarihindeki 4. eşleşmelerinde 3. kere elemeyi başardı

19 Nisan 2017 12:34

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında deplasmanda İngiliz ekibi Leicester City ile karşılaşan Atletico Madrid maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İspanya'daki ilk maçı 1-0 kazanan Madrid ekibi, bir üst tura yükselen ekip oldu.

Premier League'in son şampiyonu Leicester City'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki peri masalı çeyrek finalde sona erdi. İngiltere deplasmanında kaybetmeyen Atletico Madrid, turnuvada yarı finale yükselmeyi başardı.

Atletico Madrid 26. dakikada genç orta sahası Saul Niguez ile öne geçerken ilk yarı bu skorla tamamlandı. İlk maçı Atletico kalesine isabetli şut atamadan tamamlayan Leicester City 61'de Jamie Vardy ile beraberliği yakalasa da turu getirecek skoru bulamadı. 1-1'lik sonucun ardından Atletico Madrid tur atlayan ekip oldu.

Tarihinde böylelikle 6. kere yarı finale yükselen Atletico Madrid, Leicester City ile de Avrupa kupaları tarihindeki 4. eşleşmelerinde 3. kere elemeyi başardı.

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