Atletico Madrid'le şampiyonluğa ulaşan Suarez: Barcelona'da beni küçümsediler

İspanya La Liga'da 11. kez şampiyonluğa ulaşan Atletico Madrid'in Uruguaylı golcüsü Luis Suarez, "Barcelona'da beni küçümsediler. Atletico Madrid kendimi göstermeye devam etmem için bana kapılarını açtı. Bana güvendiler" dedi.

İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında deplasmanda ligde kalma mücadelesi veren Valladolid'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Atletico Madrid'de Uruguaylı futbolcu Luis Suarez, günün öne çıkan ismi oldu.

Takımını şampiyonluğa götüren golü atan Suarez, Valladolid maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklama yaparken, göz yaşlarına hakim olamadı.

Geçen yıl Barcelona'dan ayrılarak Atletico Madrid'e transfer olma süreciyle ilgili de konuşan Suarez, "Barcelona'da beni küçümsediler. Atletico Madrid kendimi göstermeye devam etmem için bana kapılarını açtı. Bana güvendiler. Bu sezon benimle birlikte ailem ve dostlarım da acı çekti" diye konuştu.

Öte yandan Atletico Madrid Kulübü Başkanı Enrique Cerezo, 34 yaşındaki Suarez'in sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Atletico Madrid formasıyla bu sezon 38 maça çıkan deneyimli forvet, 21 gol attı, 3 de asist yaptı.