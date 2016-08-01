Atletico Madrid güvenlik endişesi nedeniyle gelmiyor

Galatasaray ile Atletico Madrid arasında 6 Ağustos'ta oynanması planlanan hazırlık maçı iptal oldu.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 Ağustos'ta Türk Telekom Arena'da Atletico Madrid'i ağırlayacak Galatasaray, Madrid cephesinden gelen kararla şoka uğradı.

Diego Simeone'nin çalıştırdığı Madrid ekibi, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra, güvenlik gerekeçsiyle sarı-kırmızılı yönetime Türkiye'ye gelmeyeceğini dün itibariyle bildirdi.

Daha önce Galatasaray yönetiminden güvenlik garantisi isteyen Atletico Madrid, futbolcuların da ısrarıyla son kararını maça gelmemek olarak verdi.

Bu gelişme sonrası Sarı-Kırmızılıların tüm planları alt üst oldu. 13 Ağustos'ta Beşiktaş'a karşı oynanacak Süper Kupa öncesi ciddi bir prova olarak gördüğü Atletico Madrid'e karşı takımın son durumunu göremeyecek Jan Olde Riekerink, başka bir takımla maç ayarlanması için yönetime rapor sundu.

Sarı-kırmızılı yönetim, Atletico Madrid'in son dakikada verdiği bu karar sonrası yeni bir hazırlık maçı için takım arayışlarına başladı.