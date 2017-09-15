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Spor

Atletico Madrid futbolcuları yeni statlarına ilk kez ayak bastı

Vicente Calderon Stadı'nın yıkımı, Madrid Belediyesi'nin belirleyeceği bir tarihte olacak

15 Eylül 2017 14:08

İspanya La Liga'nın önde gelen ekiplerinden Atletico Madrid, Malaga ile evinde oynayacağı karşılaşma öncesi yeni stadı Wanda Metropolitano'daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

 

Geçen günlerde stat açılışını resmen duyuran Atletico Madrid, cumartesi günkü maç öncesi taraftarları için yeni statın 'görücüye çıkacağı' günde çeşitli etkinlikler planlıyor.

EuroSport'ta yer alan habere göre takım kaptanı Diego Godin, Wanda Metropolitano’da mücadele etmeye hazır olduklarını belirtirken 68 bin kapasiteli stat için 'muazzam' ifadesini kullandı.

220 milyon Euroluk bütçeyle, 88 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen yeni stat, Atletico'nun gelirini iki katına çıkarması bekleniyor. Özellikle VIP tribünlerine ağırlık veren Atletico Madrid, proje kapsamında ayrıca geniş yeşil alan, 4 bin araçlık park yeri, 400 kişi kapasiteli oditoryum ve restoran yerleri de taraftarları için hazırladı.

Vicente Calderon Stadı'nın yıkımı ise Madrid Belediyesi'nin belirleyeceği bir tarihte olacak.

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