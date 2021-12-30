La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone ve 4 oyuncu Koronavirüs'e yakalandı.

Omicron varyantı dünya genelinde vaka sayılarını arttırırken; futbol takımlarındaki oyuncaların koronavirüse yakalandıklarına ilişkin haberler peş peşe gelmeye devam ediyor.

Dün La Liga kulüplerin Real Madrid'de 4 futbolcunun Koronavirüs'e yakalandığı duyurulmuştu. Bugün ise bir diğer Madrid ekibi Atletico Madrid, teknik direktör Diego Simeone ve 4 oyuncusunun Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli teknik direktör Simeone ile yıldız oyuncular Antoine Griezmann, Joao Felix, Koke ve Hector Herrera'ya yapılan rutin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Oyuncuların ve teknik adamın sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantinaya alındığı da ifade edildi. Atletico Madrid'in 2 Ocak Pazar günü ligde konuk edeceği Rayo Vallecano karşısına yedek ve genç oyuncu ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor.

Vaka sayılarında son dönemde büyük artış yaşanan La Liga'da son olarak Barcelona'da Kovid-19'a yakalanan oyuncu sayısı 10'a yükselmişti.