Atletico Madrid Başkanı: Forlan kalıyor, Arda için beklemedeyiz

T24 - Atletico Madrid Kulübü Başkanı Enrique Cerezo, Uruguaylı futbolcu Diego Forlan'ın Beşiktaş'a gitmeyeceğini ve siyah-beyazlı kulüpten teklif geldiğine dair hiçbir şey duymadığını söyledi. Öte yandan yönetici Enrique Ramon da Galatasaraylı Arda Turan'ın transferi için sarı- kırmızılı kulüple görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Arda Turan'ın durumu

Europa Press haber ajansının kahvaltılı toplantısında konuşan Cerezo, ''Forlan, Beşiktaş'a gitmeyecek. Forlan hakkında herkesin yanlış düşüncesi var. O, mükemmel bir futbolcu. 4 yılda 2 kez altın ayakkabı ödülü kazandı ve son dünya kupasında en iyi futbolcu seçildi'' dedi.Atletico Madrid yönetiminin ve teknik heyetin Forlan'ı takımda görmek istediğini belirten Cerezo, ''Diego da burada olmaktan memnun. Beşiktaş'tan teklif geldiğine dair hiçbir şey duymadım. Tüm bunlara rağmen Forlan her futbolcu gibi eğer isterse dilediği yerde onayabilir. Ancak Atletico'da Forlan gibi başka futbolcu yok'' diye konuştu.Enrique Cerezo, ismi Manchester United ve Chelsea ile anılan genç kaleci David De Gea'nın sözleşmesini uzatmak için kendisine teklif sunduklarını, bundan sonra kararı futbolcunun vereceğini belirtti.Sezonu da değerlendiren Cerezo, ''Eğer UEFA Avrupa Ligi'ne katılırsak en azından kötünün iyisi bir sezonu tamamlamış oluruz'' dedi.Kulübün 183 milyon avro borcu bulunduğu iddiasını ne doğrulayan ne de yalanlayan Cerezo, ''Orta vadede borçlarımızı azaltacağız'' dedi.Cerezo, kulübün ana sponsoru olan Kia'nın, gelecek sezon sponsorluğa devam etmeyeceğini açıklamasıyla ilgili olarak da ''Mevcut ekonomik durumdan dolayı yeni sponsor bulmak kolay değil, ama çalışmalarımız sürüyor'' diye konuştu.Atletico Madrid yöneticilerinden Enrique Ramon da Galatasaraylı Arda Turan'ın transferi için sarı- kırmızılı kulüple görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Ramon, ''Arda'nın transferi için Galatasaray ile görüşmeler devam ediyor. İyi yönde gittiğini söyleyebiliriz, ancak Galatasaray kulübündeki belirsizlik elbette ki bizleri de etkiliyor. Galatasaray'ın yeni başkanı belli olmadan transferde herhangi bir netlikten ya da gelişmeden söz edemeyiz'' dedi.









