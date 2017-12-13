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Spor

Atletico Madrid Başkanı Cerezo: Filipe takımda kalacak

''Arda Barcelona'nın oyuncusu ama o hâlâ bizimi için iyi bir dost ve arkadaş''

13 Aralık 2017 18:59

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Felipe Luis'in kesinlikle takımda kalacağını açıkladı.

Adı sık sık Galatasaray ile anılan Filipe Luis hakkında son noktayı koyan Cerezo, eski oyuncusu Arda Turan için, ‘’Arda Turan bizim için hep sevdiğimiz bir insan, mükemmel bir futbolcu olarak hatırlanacak’’ dedi.

Ajansspor’dan Özgür Sancar’a konuşan Cerezo’nun açıklamaları şöyle:

‘’Galatasaray’dan teklif almadık’’

Filipe Luis, Atletico Madrid'ten ayrılmayı istemiyor. Size net biçimde söyleyebilirim, Filipe Luis, Atletico'nun oyuncusudur ve Atletico'dan ayrılmayacak. Mükemmel bir oyuncu ve kendisini bizim kulübümüze ait hissediyor. Ayrıca Galatasaray'dan Filipe için şu ana kadar bir teklif almadık.

‘’Arda Barcelona’nın oyuncusu’’

Arda, mükemmel bir oyuncu. Barcelona'ya gitmek istedi. Biz de onun kararına saygı duyduk. Şu anda Barcelona'nın oyuncusu. Ama o hâlâ bizimi için iyi bir dost ve arkadaş. Onun için Barcelona'da en iyisini temenni ediyorum. Biz Arda ve Barcelona'ya saygı duyuyoruz.

Bizim ekibimiz oturmuş bir takım hüvviyettinde. Transfer yasağının Ocak'ta bitmesiyle birlikte Diego Costa ve Vitolo da takıma katılıyor. Bu haliyle ekibimiz tamam gözüküyor. Bir başka takviye ihtiyaç gözükmüyor. Dolayısıyla bu durumda başka bir oyuncu düşünmüyoruz. Fakat Arda Turan bizim için hep sevdiğimi bir insan, mükemmel bir futbolcu olarak hatırlanacak. Atletico'da devam etseydi; onun için daha iyi olur muydu bilemem. Bunu cevaplamam da doğru olmaz; çünkü o Barcelona'nın oyuncusu.

''Türkiye’den ilgilendiğimiz oyuncu yok’’

Türkiye'den herhangi bir oyuncu ile ilgileniyor musunuz? Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür?” şeklindeki soruya ise, “Hayır. Türkiye'den ilgilendiğimiz bir oyuncu yok. Ocak'ta zaten Diego Costa ve Vitolo'yu resmen kadromuza katıyoruz. Bunlar dışında transferimiz olmayacak” şeklinde cevap verdi.”

 

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