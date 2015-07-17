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Atletico Madrid Başkanı: Arda transferinde Türk firmalar rol oynadı

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo'dan Arda Turan'ın Batcelona'ya transferi ile ilgili yeni açıklamalar geldi

17 Temmuz 2015 20:45

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, İspanya’da yayınlanan Cadena Cope radyosuna Arda Turan’ın Barcelona’ya nasıl transfer olduğuna dair açıklamalarda bulundu. Arda Turan’nın Barcelona’ya transferinde Türkiye’deki bazı büyük firmaların büyük rol oynadığının altını çizen başkan Enrique Cerezo “Arda’nın gönlünde esasen İngiltere’de futbol oynamak yatıyordu. Ancak ticari çıkarlar yani reklam anlaşmaları bu isteğin önüne geçti. Olaylar öylesine hızlı gelişti ki bunun karşısında duramadık” dedi.

Enrique Cerezo, sözlerini “Türkiye büyük bir ülke ve Arda bu ülkede tam anlamı ile bir idol haline getirildi. Bazı çevreler Arda Turan’ın Barcelona’da oynamasını istedi ve başarılı da oldular” diye sürdürdü.

Arda’nın kişilik olarak ’10 numara’ bir insan olduğunu savunan Cerezo bu futbolcunun yasaklar nedeni ile bir başka takıma kiralık verilmesinin artık kendilerinin sorunu olmadığını, Barcelona’ya başkan olacak kişinin bu konuyu halletmesi gerektiğini söyledi. Başkan Cerezo, Arda’nın bunların dışında Barcelona takımına katkı yapacağına da inandığını kaydederek “Yıldızlar topluluğu olan Barcelona, Arda’yı transfer ettiğine göre o da bir yıldızdır. O yüzden takıma kazandırdılar” ifadelerini kullandı.

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