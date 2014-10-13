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Spor

'Atletico Madrid, Arda Turan için Galatasaray'la görüşecek' iddiası

Atletico Madrid Kulübü'nün sahibi Miguel Angel Gil, Galatasaray'ın başkan adaylarından biriyle Arda Turan için görüşeceği iddia edildi

13 Ekim 2014 15:44

İspanya'nın Atletico Madrid takımının CEO'su Miguel Angel Gil Çarşamba günü Arda Turan için  İstanbul'a geliyor. Bu ziyarette iki konuyu ele alacağı öğrenildi. Öncelikli olarak Galatasaray başkan adaylarından biri ile,  Arda Turan konusunda bazı  görüşmeler yapacağı iddia edildi. Gil'in hangi başkan adayıyla görüşeceği henüz belli değil.

Devre arasında satılabilir

Hürriyet’te yer alan habere göre, Arda Turan'nın menajeri Ahmet Bulut geçtiğimiz günlerde  yaptığı açıklamada milli futbolcunun Atletico  Madrid'de son senesi olabileceğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından Gil'in İstanbul'a gelmesi, ‘Arda Galatasaray'a geri mi dönüyor’ yorumlarına neden oldu.

THY ile sponsorluk anlaşması yapacak

Atletico  Madrid'in sahibi Angel Gil'in ikinci olarak THY ile geçtiğimiz yıllarda görüşülen ancak bir türlü hayata geçirilemeyen sponsorluk anlaşmasına tekrar işlerlik vermesi için THY yönetimi ile toplantı yapacağı ileri sürüldü. Anlaşma sağlanması halinde Atletico de Madrid ana sponsor olarak THY reklamını üzerinde taşıyacak.

Arda Turan'nın Atletico Madrid ile sözleşmesi 2017 yılında bitiyor, ancak Arda'nın önümüzdeki sezonda takımdan ayrılacağı kesin gibi.

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