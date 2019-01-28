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Spor

Atletico Madrid, Alvaro Morata transferini resmen açıkladı

Premier Lig'de 16 maça çıkan Morata 5 gol atma başarısı gösterdi

28 Ocak 2019 18:43

İspanya La Liga devi Atletico Madrid, Chelsea’den Alvaro Morata'yı 1,5 yıllığına kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu.

Sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçen 26 yaşındaki futbolcu, daha önce ezeli rakipleri Real Madrid’de forma giydiği gerekçesiyle Atletico Madrid taraftarı tarafından istenmiyordu.

Ancak Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, yaptığı açıklamada taraftara saygı duyduğunu ancak kararları kendisinin verdiğini dile getirmişti.

İmza sonrası ilk açıklamasını yapan Morata, “Çok mutluyum. Burada olduğum için gururluyum. Yeni takım arkadaşlarımla antrenmana çıkmak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

2008 yılında Getafe altyapısından Real Madrid altyapısına geçen Morata, 2014 yılında 20 milyon Euro’ya Juventus’a transfer oldu. Aradan geçen iki senenin ardından 30 milyon Euro’ya Madrid’e geri dönen İspanyol forvet, 2017’de 66 milyon Euro bedelle Chelesa tarafından transfer edildi.

Bu sezon Premier Lig’de 16 maça çıkan Morata 5 gol atma başarısı gösterdi.

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