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Yaşam

Atlet Binnaz Uslu yoğun bakımda

Milli takım kadrosunda yer alan Binnaz Uslu'nun yoğun bakımda devam ediyor

24 Haziran 2013 13:17

Avrupa Takımlar Şampiyonası için İngiltere'de bulunan milli atlet Binnaz Uslu, rahatsızlığı nedeniyle ameliyata edildi. Uyutulan Binnaz Uslu’nun tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.
 
Newcastle kenti yakınındaki Gateshead'de düzenlenen Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda mücadele etmek için milli takım kadrosunda yer alan Binnaz Uslu, dün gece karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alınan milli atletin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Binnaz Uslu'nun rahatsızlığının mide ülserine bağlı komplikasyonlar olduğu açıklandı.

Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi, "Mide ülseri vardı, karın boşluğuna sıvı dolmuş. Bu da kalbine, ciğerlerine ve böbreklerine etki etmiş. Uyutuldu, süreç devam ediyor" diye konuştu.

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