Atlet Binnaz Uslu yoğun bakımda

İngiltere’nin Gateshead kentinde yapılan Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda Atletizm Milli takımı üyesi atlet Binnaz Uslu yarışlar sonrasında aniden fenalaştı.



Ülser iltihaplanması sonucu akciğer ve böbreklerinin zarar gördüğü öğrenilen Binnaz Uslu hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Uslu’nun ameliyat sonrasında yoğun bakıma alındığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi, Binnaz Uslu’nun yoğun bakımda olduğunu söyleyerek, “Binnaz’ın ülseri vardı ve bu da vücutta su toplamış. Daha sonra sporcumuzun akciğer ve böbreklerine tesir etmiş. Olaydan sonra hemen ameliyata alındı ve şu an yoğun bakımda tedavi altında. Hepimiz çok üzüldük” diye konuştu.