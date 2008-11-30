Adana'da oynadığı altılı ganyan yüzünden borca girip işyerini kapatan diş teknisyeni Ahmet Aksoy (34), bunalım sonucu 3'. kattaki evlerinin balkonundan atlamak istedi. Aksoy'u önce ikna etmek isteyen eşi "Gel, vazgeç" diyerek elini uzattı. Ancak Aksoy'un intihardan vazgeçmemesi üzerine sinirlenerek "Atla atlayacaksan, rezil ettin beni" dedi



Kardeşi tarafından kazağından tutulup kurtarılmak istenen diş teknisyeni kendini boşluğa bıraktı, kazak üzerinden çıkınca düşüp yaralandı. Diş teknisyenin yaklaşık 10 metreden düşüşü kameralarca saniye saniye görüntülendi.



Yurt Mahallesi 125 Sokak'ta oturan evli bir çocuk babası Ahmet Aksoy, bir yıl önce altılı ganyan oynayarak borçlandı. Borcunu ödeyemeyen Aksoy, diş çekimi ve yapımı üzerine çalıştırdığı iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Uzun süre işsiz kalan Aksoy bunalıma düşünce ailesi tarafından Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.

Bir süre tedavi olan Aksoy, sabah saatlerinde 3 katlı evlerinin balkonuna çıkarak kendisini yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağıya sarkıttı. Bir süre balkonun pis sularının akıtıldığı plastik boru üzerinde çömelmiş halde aşağıya doğru sarkan Aksoy'u Meryem Aksoy (32) ve aile yakınları vazgeçiremeyince, polis, 112 Acil Servis ve Cankur'dan yardım istendi.



Polis memurları ve ambulans doktoru, Aksoy'u ikna edemeyince bu kez Aksoy'un annesi Selbinaz ile kardeşleri Eyüp ve Kamil çağrıldı. Anne Selbinaz ile 2 kardeş balkona çıkıp Ahmet Aksoy'u intihardan vazgeçirmek için saatlerce uğraştı. Bir ara Meryem Aksoy, balkona bakan pencereden eşine, "Gel. Vazgeç" diyerek elini uzattı. Aksoy'un kabul etmeyip intihardan vazgeçmemesi üzerine sinirlenip, "Atla atlayacaksın. Rezil ettin beni. Atlayacak adam kendini atar git at o zaman" dedi. Bu arada, çevredeki apartmanlarda oturanlar merakla Aksoy'u izlerken bir kadın da, "Atlayacaksan atla. Atlasana. Yeter senden çektiğimiz. Atlasın da kurtulsun millet. Vallahi bıktık, usandık bunun elinden" diye bağırdı. Öfkeli kadın, polislerce uzaklaştırıldı.



Cankur ekibinin, 4 katlı binanın altına cankurtaran yatağını getirmesi üzerine Aksoy bu kez ayaklarını aşağıya sarkıtıp yatağın kaldırılmaması halinde atlayacağı tehdidinde bulundu. Görevliler yatağı uzaklaştırmak zorunda kaldı.



2.5 saat süren ikna çabaları sonuçsuz kalınca Aksoy'un kardeşi Eyüp, ağabeyine yaklaşıp sohbet etmeye başladı. Bir ara ağabeyinin dalgınlığından yararlanıp kazağından tutup içeri çekmek istedi. Paniğe kapılan Aksoy kendisini boşluğa bırakınca kardeşinin kendisini kurtarmak için tuttuğu kazak vücudundan çıktı. Aksoy, onlarca kişinin gözleri önünde beton zemine çakılarak yaralandı. Ambulans görevlileri anında müdahalede bulunarak Aksoy'u Numune Hastanesi'ne götürdü. Yaşamına son vermek isteyen Aksoy'un vücudunda kırıklar meydana geldiği belirtildi. (DHA)







