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Yaşam

Atlas'tan yeni yıl ajandası

Keşif ve coğrafya dergisi Atlas, aralık sayısında bütün okuyucularına “2011 Ajandası” hediye ediyor.

14 Aralık 2010 02:00

T24- Doğanburda Dergi Grubu’nun yayımladığı keşif ve coğrafya dergisi Atlas, aralık sayısında bütün okuyucularına “2011 Ajandası” hediye ediyor. Atlas’ın geniş arşivinden seçilmiş fotoğraflarla süslü, sert kapaklı ajanda, doğanın mevsimlere göre geçirdiği dönüşümleri gösteren özel bir takvime de sahip.

Derginin bu ayki kapak konusu ise Masal Yolu. Dünyaca ünlü masalların derlendiği coğrafyalardan geçen bu özel keşif rotası, Almanya’nın Hanau ve Bremen kentleri arasında uzanıyor. Masal Yolu, Fareli Köyün Kavalcısı’nın kentine, Uyuyan Güzel’in şatosuna uğruyor, ülkenin kültür ve doğa varlıklarını tanıtıyor. Etiyopya’nın Omo Vadisi’nde kadim geleneklerini yaşatan kabileler, Çorum’da arkeolojik değerlerle süslü Hitit Yolu, avcılığa kapatılan Gökova Körfezi, Çoruh Nehri’ni tükenen barajlar derginin diğer konuları.

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