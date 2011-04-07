Atlas'tan ilköğretim okullarına dünya haritası

T24 - Atlas dergisi Doğa Koleji ortaklığıyla Türkiye genelinde yaklaşık 35 bin okula dünya haritası hediye ediyor.



Atlas dergisi, nisan sayısında bütün okuyucularına üç parçadan oluşan dev Dünya Haritası hediye ediyor. Toplam 100x195 santimetre boyutlarındaki harita, dünyayı siyasi sınırlar ve coğrafi oluşumlarıyla ayrıntılı olarak ele alıyor. Doğa Koleji ortaklığıyla hazırlanan bu özel çalışma ayrıca önemli bir sosyal sorumluluk projesiyle ilköğretim okullarıyla buluşuyor. Atlas ve Doğa Koleji, “Dünyalar Sizin Olsun” projesi çerçevesinde dev Dünya Haritası’nı Türkiye’deki tüm ilköğretim okullarına dağıtıyor. Öğrencilerin dünyayı keşfetmesini, coğrafya bilgilerinin gelişmesini amaçlayan projeyeT. C. Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi Çocuk Üniversitesi de destek veriyor.



Derginin bu ay bir diğer eki de “Türkiye Bahar Rotaları Atlası”. Özel kitap en güzel yürüyüş parkurlarını fotoğraflar ve tanıtıcı bilgilerle işliyor. Kamerun’a uzanan Atlas, Avrupalıların “Pigme” dediği Bakalarınarasına karışıyor, Afrika ormanlarındaki yaşamına tanıklık ediyor. Giresun yaylalarının en güzel fotoğraflarına yer veren Atlas ayrıca Silifke ve Ukrayna’nın Harkov kentini konu ediniyor.





