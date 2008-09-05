Atlas'ta 'Balık Atlası'

Akdeniz'de zehirli balık uyarısı

Atlas dergisi Eylül 2008 sayısında ülkemiz sularında yaşayan balıklarla ilgili ek verdi. Türkiye Balık Atlası adını taşıyan ekte Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de yaşayan 75 balıkla ilgili bilgiler yer alıyor. Türkiye Balık Atlası, balıkların göçleri, yaşama biçimleri, avlanmaları ve üremeleriyle ilgili bilimsel bilgilerin yanı sıra, balıkların pişirme teknikleriyle amatör balıkçıların avlamalarına ilişkin ipuçları da sunuyor.Türkiye Balık Atlası’nda balıkların küçük avlanmamaları, satın alınmamaları ve tüketilmemeleri için Atlas’la Greenpeace’in ortaklaşa hazırladığı balık cetveli de yer alıyor. Bu balık cetveli sayesinde tüketiciler satın alacakları ve yiyecekleri balıkların ne kadar büyüklükte olması gerektiği anlayabiliyorlar.