T24 LogoT24 Logo
Çevre

Atlas'ta 'Balık Atlası'

Atlas dergisinin, balık avlama, satın alma, pişirme taktikleriyle dolu Eylül eki, balıkseverlerin ağzına layık.

05 Eylül 2008 03:00

Atlas dergisi Eylül 2008 sayısında ülkemiz sularında yaşayan balıklarla ilgili ek verdi. Türkiye Balık Atlası adını taşıyan ekte Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de yaşayan 75 balıkla ilgili bilgiler yer alıyor. Türkiye Balık Atlası, balıkların göçleri, yaşama biçimleri, avlanmaları ve üremeleriyle ilgili bilimsel bilgilerin yanı sıra, balıkların pişirme teknikleriyle amatör balıkçıların avlamalarına ilişkin ipuçları da sunuyor.

Türkiye Balık Atlası’nda balıkların küçük avlanmamaları, satın alınmamaları ve tüketilmemeleri için Atlas’la Greenpeace’in ortaklaşa hazırladığı balık cetveli de yer alıyor. Bu balık cetveli sayesinde tüketiciler satın alacakları ve yiyecekleri balıkların ne kadar büyüklükte olması gerektiği anlayabiliyorlar.

İlgili haberler:

Akdeniz'de zehirli balık uyarısı

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24