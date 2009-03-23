Atlasjet'te kusur bulunamadı

Keçiborlu Cumhuriyet Savcılığı, Isparta'da 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Atlasjet hakkında kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karara vardı.



Isparta'nın Keçiborlu ilçesi Türbetepe mevkisinde meydana gelen uçak kazasıyla ilgili Keçiborlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturma tamamlandı.



Cumhuriyet Savcısı Alper Tuncer tarafından hazırlanan soruşturma inceleme raporunda, pilotlar Serhat Özdemir ve Mehmet Tahir Aksoy'un yayınlanmış alçalma planlarındaki usulleri doğru uygulamamaları, hava aracının bulunduğu coğrafi konumu ve arazi yapısını doğru değerlendirememeleri, karşılıklı çapraz kontrolü sağlamakta ve alet işarlarını değerlendirmede yetersiz kalmaları, karar verme ve tepki göstermede gecikmeleri sonucunda kazanın oluşumunda kusurlu oldukları belirtildi. Raporda, aynı kazada hayatını kaybeden pilotlar hakkında kamu davasının açılamayacağı da vurgulandı.



Raporda, kaza sonrasında hayatını kaybeden kişilerin yakınlarının uçağın kasten düşürüldüğü iddiasıyla Dünyaya Bakış Hava Taşımacılığı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Gündoğ hakkında da şikayette bulunuldukları hatırlatılarak, kazanın pilotaj hatası olduğu yönünde herhangi bir delil bulunmadığı, Zeynel Gündoğ hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçuna ilişkin kusur ve sorumluluk oluşturabilecek herhangi bir eyleme yönelik delilin de bulunmadığı kaydedildi.



Raporda, şu ifadelere yer verildi:



"Kaza yapan TC-AKM tescil işaretli MD-83 tipi hava aracını Dünyaya Bakış Hava Taşımacılığı AŞ'den 29 Kasım 2007 tarihli Uçak sub-charter kira anlaşmasıyla kiralayan Atlasjet Airlines şirketinin kaza tarihi itibariyle yöneticileri olan şüpheliler Ali Murat Ersoy, Tuncay Mustafa Doğaner ve Mehmet Şerif Erbilgin hakkında kaza yapan hava aracının bakım ve onarımındaki eksiklik ile pilotların eğitimindeki eksiklik nedeniyle kusurlu bulundukları gerekçesiyle taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan dolayı haklarında soruşturma yapıldı. Dünyaya Bakış Hava Taşımacılığı AŞ ile Atlasjet Airlines şirketi arasında imzalanan 29 Kasım 2007 tarihli uçak sub-charter kira anlaşmasında, bakım başlıklı bölümde 'Uçakların bakım sorumluluğunun World Focus'a ait olacaktır' ibaresinin bulunduğu, Türk Sivil Havacılık Kanunu'na göre işleten konumundaki Dünya Bakış Hava Taşımacılığı AŞ'nin söz konusu anlaşma ile bakım sorumluluğunu devretmediği, dolayısıyla aynı kanunun 125'inci maddesine aykırı bir durumun söz konusu olmadığı, Atlasjet Airlines şirketinin uçağın bakım ve onarımında

sorumluluğunun bulunmadığı kaydedildi.



Her iki şirket arasında imzalanan uçak sub-charter kira anlaşmasında ekip başlıklı bölümde de 'World Focus bu anlaşma kapsamında yapılacak uçuşlar için uçuş ekibi tahsis edecektir' ibaresinin bulunduğu, pilotların eğitiminden de World Focus Tava Taşımacılığı AŞ'nin sorumlu

olduğu, Atlasjet Airlines'in pilotların eğitiminden ve eğitim eksikliklerinden sorumlu olmadığı, Dünya Bakış Hava Taşımacılığı AŞ ile Atlasjet Airlines şirketi arasındaki 29 Kasım 2007 tarihli uçak sub-charter kira anlaşmasının geçerli olduğu anlaşılmaktadır."



Savcılık, soruşturma kapsamında, şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.



Aileler itiraz edecek



Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin aileleri ise Keçiborlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen bu karara tepki gösterdi. Ailelerin, yarın Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara itiraz edecekleri bildirildi.



Kazada oğlu Tevfik Büyükçaylı'yı kaybeden Ömer Büyükçaylı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçakta eksikliklerin olduğunun belirtildiğini, rapor halinde hazırlandığını, ancak aynı uçağın aynı gün uçurulduğunu ifade etti. Büyükçaylı, "Maalesef ki uçak gitmek istediği noktaya gidemiyor ve gerisinde 57 ölü bırakıyor. Şimdi nasıl oluyor da uçağı işletenler hakkında kovuşturma olmadığı

yönünde karar çıkıyor?" dedi.



Aynı acıyı bugün gibi yaşadıklarını kaydeden Büyükçaylı, "Acımız her geçen gün tazeleniyor. Üstelik bu tür kararların çıkması bizi daha da mağdur ediyor. Karara itiraz edeceğiz" diye konuştu.



Büyükçaylı, yarın avukatlar ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara itiraz edeceklerini söyledi.

