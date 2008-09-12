AtlasJet uçağı havada tehlike atlattı

Olay dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. AtlasJet Hava Yolları'nın Bodrum-İstanbul seferini yapan CRJ 900 tipi, KK 45 sefer sayılı uçağı, dün akşam saat 20.10’da Bodrum Havalimanı’ndan 86 yolcusuyla kalktı. Uçağa İzmir Hava Trafik Kontrol Merkezi tarafından uçağın, 18 bin feet yani 6 bin metre irtifaya yükselmesine izin verildi.

Atlasjet Hava Yolları'nın deneyimli Kaptan Pilotu Zeren Güleç, rotasında tırmanışa devam ederken bir anda karşısında başka bir uçağın kendisine doğru geldiğini fark etti. Kaptan Güleç, TCAS olarak adlandırılan havada uçakların çarpışma ikazını yapan sistemin uyarısı ile CRJ900 tipi uçağı, dalışa geçirerek faciayı metreler kala önledi. İki uçağın olay sırasında 170 metre yani 500 feet yaklaştığı ortaya çıktı.

Radarla temas kuran Güleç, Aruba tescilli Lüksemburg merkezli Global Jet Luxembourg şirketine ait, P4-ABC tescil işaretli Challenger 604 tipi özel uçağın, İzmir Hava Trafik Kontrol Merkezi'nin verdiği talimata uymayarak, 17 bin 500 yani 5 bin 830 metreye kadar yükseldiği söyledi.

TCAS ikazını aldıktan sonra pilotların kaçınma manevrası yapması kabinde paniğe neden oldu.

Yolcular çok korktu

Uçakta bulunan yolcular da olayı anlatırken, “Bodrum’dan sorunsuz şekilde kalktık. Daha emniyet kemerlerimizi çözmemiştik ki bir anda uçak, sert bir manevra yaptı. Bazı yolcular koltuklarından savruldu. Biz bu ani hareketin şokunu yaşarken bir süre sonra uçağın kaptan pilotu titrek bir sesle “Herkese geçmiş olsun. Karşımıza başka bir uçak çıktı. Karşı karşıya kaldık. Özür dilerim hepimize çok geçmiş olsun" anonsunu yaptı. İstanbul’a indiğimizde bütün herkes tir tir titriyordu" dedi.

Kaptan Pilot Zeren Güleç ise, 40 yıllık pilotluk yaşantısında ilk defa böyle bir olayın başına geldiğini söyleyerek "Son 12 yıldır havayollarında uçuyorum. İlk defa böylesi bir olay başıma geldi. Aldığım ikazla birlikte, kaçınma manevrası yaptım. Daha sonra bu sert hareketin nedenini yolculara, yaptığım anonsla anlattım" diye konuştu.

Soruşturma başlattı

Olay sonrasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili soruşturma başlattı. Radar kayıtları incelemeye alınırken pilotlardan savunma istendi.

TCAS nedir?

Orjinal adı Traffic Alert and Collision Avoidance System (Trafik Çarpışma Uyarı ve İkaz Sistemi) olan TCAS'ın, 5 bin 700 kilogram üzerinde olan ve 19 yolcudan daha fazla kapasiteli yolcu uçaklarında kullanılması mecburi. Sistem basitçe havadaki diğer trafikleri izleyerek çarpışma riskinin olduğu durumlarda pilotu görüntü ve sesli olarak uyarıyor.

TCAS 1 sistemi pilota hangi yöne döneceği veya yükseklik alıp-kazanması gibi öneriler sunarken, TCAS 2 ise otomatik olarak uçağa kaçınma manevrası yaptırabiliyor. Çarpışma riski olan uçakların TCAS'ları birbirleriyle irtibat kurarak farklı manevralar yapıyor. Yani biri yükselirken diğer uçak dalışa geçerek çarpışma riski ortadan kaldırılıyor.