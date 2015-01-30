Atlasjet isim değiştirdi

Kurumsal kimliğini değiştiren Atlasjet, artık yola AtlasGlobal olarak devam edeceğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; projenin ilk adımlarının attıklarını ifade eden AtlasGlobal Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, “İki uçak ile başladığımız bu serüvene bugün 22 uçaktan oluşan global bir filoyla devam ediyoruz. Filomuzu yakın zamanda genişletmek ve destinasyonlarımızı yurtiçi ve dışındaçeşitlendirmek için hazırlıklarımızı tamamladık.

Çok kısa zamanda bu gelişmeleri de paylaşıyor olacağız. Büyüme stratejimize paralel olarak artık sadece Türkiye değil, dünyanın farklı bölgeleri de radarımızda. Bu nedenle yola AtlasGlobal markasıyla devam etme kararı aldık” dedi.