Atlas’ın Yeni Yıl Armağanları

T24 - Atlas Dergisi yeni yılın ilk sayısında, Mısır çöllerinin yanı sıra Kastamonu, Kars, Ankara ve Elazığ'ı konu ediniyor. Ocak sayısında Türkiye'ye geniş yer verilen dergi, yeni yılda iddialı hediyelerle karşımıza çıkıyor.



Atlas dergisi, ocak sayısında okuyucularına dört yeni yıl armağanı birden veriyor. “Anadolu Selçuklu Kervansarayları” kitabı, tarihte ihtişamın sembolü sayılan hanları ve kervan yollarını inceliyor. “Türkiye ve Dünyada 2010” başlıklı almanak, fotoğraflarla geride bıraktığımız yılın en sıcak anlarına uzanıyor. “Frig Vadileri Sanal Tur CD’si”, Anadolu’nun kadim uygarlıklarından birinin hüküm sürdüğü coğrafyada okuyucuları gezintiye çıkarıyor. Atlas ayrıca büyük “İstanbul Posteri” ekine sahip.



Derginin kapak konusu Mısır ise ıssızlığın coğrafyası çölleri dolaşıyor, dünyanın bu özel köşesinde kum tepelerini aşıyor, vahalara konuk oluyor. Kastamonu’daki Devrekâni Çayı ve Elazığ’ın Palu ilçesi de Atlas’ın konuları arasında. Dergi Ankara’daki tarihi kurganlara, kayalara işlenmiş figürlere, damgalara mercek tutarken Kars’taki tarihöncesi kaya resimlerini de işliyor.





