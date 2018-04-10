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Atlasglobal KKTC'ye uçuşlarını durduruyor

SEFA KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) sefer düzenleyen havayolu şirketlerinden Atlasglobal, acentelere geçtiği bilgilendirme mesajı ile bu ülkeye yaptığı tüm uçuşların durdurulduğunu duyurdu

10 Nisan 2018 04:43

SEFA KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) sefer düzenleyen havayolu şirketlerinden Atlasglobal, acentelere geçtiği bilgilendirme mesajı ile bu ülkeye yaptığı tüm uçuşların durdurulduğunu duyurdu.
KKTC’ye İstanbul, Adana ve İzmir’den karşılıklı seferler düzenleyen Atlasglobal, tüm uçuşları durdurdu. Atlasglobal’den acentalara gönderilen bilgilendirme mesajında; “25 Nisan 2018\'den itibaren Kıbrıs uçuşlarını durdurma kararı alındığı” belirtildi. Atlasglobal‘in Rusya pazarına ağırlık vereceği belirtiliyor.
KKTC’ye THY, Anadolu Jet ve Pegasus seferler düzenliyor. Atlasglobal’in Ercan’dan çekilme kararını duyurmasından sonra bilet fiyatlarında artışlar olacağı öne sürülüyor.

 

 

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