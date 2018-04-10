Atlasglobal, KKTC uçuşlarını sürdürüyor

Murat ÇAKIR- Sefa KARAHASAN/İSTANBUL, LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, hava yolu şirketi Atlasglobal tarafından ülkeye yapılan seferlerin durdurulduğu bilgisinin doğru olmadığını söyledi. Atakan, \"Atlasglobal\'in KKTC pazarından tamamen çekildiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır\" dedi.

KKTC Ulaştırma Bakanı Atakan, şirketin KKTC\'ye uçuşlarda azaltmaya gittiğini belirtti. Bakan Atakan, \"Şirket, çeşitli operasyonel nedenlerden ötürü haftalık 32 olan sefer sayısını 24\'e düşürecek\" diye konuştu.

Öte yandan Atlasglobal tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, uçuşların durdurulmadığı, tarife değişikliğine gidildiği belirtilerek, şöyle denildi:

\"Bugün kamuoyuna yansıyan haberlerde Atlasglobal’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti operasyonlarını durdurduğuna dair bir iddia yer almıştır. Ancak Atlasglobal Havayolları olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti operasyonlarımızla ilgili böyle bir karar aldığımız bilgisi doğru değildir. 25 Nisan sonrası uçuşlarımızda yaz dönemi nedeniyle tarifesel değişiklikler söz konusudur. 25 Nisan itibariyle İstanbul Atatürk Havalimanı- KKTC Ercan Havalimanı uçuşları haftada 14 frekans, İzmir Adnan Menderes Havalimanı- KKTC Ercan Havalimanı uçuşları haftada 4 frekans ve Adana Şakir Paşa Havalimanı- KKTC Ercan Havalimanı uçuşları haftada 3 frekans olarak devam edilecektir. Dolayısıyla hatların durdurulması söz konusu değildir.\"