Atlasglobal Genel Müdürlüğüne Sermed Temizkan atandı.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) Atlasjglobal Havayolları’nda uzun zamandır genel müdürlük görevini yürüten Orhan Coşkun’un yerine AFA Genel Müdürü Sermed Temizkan atandı.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi;

“ Atlasglobal Havayolları Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Orhan Coşkun görevini AFA Genel Müdürü Sermed Temizkan’a devretmiştir. 2008 yılından bu yana Genel Müdür olarak görev almakta olan Coşkun, Atlasglobal markasının global vizyon ve imajının gelişmesinde, markanın bugünkü ulusal ve uluslararası konumuna gelmesinde çok değerli katkılarda bulunmuştur. Coşkun, Atlasglobal Havayolları Genel Koordinatörü olarak Atlasglobal ailesinde görev almaya devam edecek ve Lessor’lerle ilişkilerin yönetiminden ve Dry Lease kiralamalarından sorumlu olacaktır.\"