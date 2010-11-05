Atlas'dan İstanbul Özel sayısı

T24- İstanbul kimileri için romantizimin başkenti kimileri için ise anlamı tamamen farklı: 'O, taşı toprağı altın büyük şehir...' Atlas dergisi, hakkında şiirler yazılan, şarkılar söylenen yeditepeli şehri hiç bir unsurunu atlamadan hazırladığı 'İstanbul Özel' sayısı ile Atlas'ın penceresinden anlatıyor okuyucuya.

İstanbul kaç yaşında? 2 bin 700 mü, 8 bin mi? Yoksa daha mı eski? Bizans hatırası mı, Osmanlı mirası mı? İstanbul’un kültür ve sanat hayatı nerelerde? Atlas dergisi bu sorular etrafında yola çıkıtı 'İstanbul Özel' sayısında. Türkiye'nin en büyük yerleşimi, ünü ülke sınırlarını aşan İstanbul'un kültürünü mayalayan mekanlar 'Atlas İstanbul Özel' de bilinmeyen yönleri ile ele alınıyor.



Bayilerdeki yerini alan özel sayı, dev metropolü özel yazı ve fotoğraflarla inceliyor; sokaklarında dolaşıyor, müzelerine gidiyor, spor, eğlence, kültür yaşamına bakıyor, geçmişine, bugününe, geleceğine açılıyor.



Denizler kenti İstanbul’un ilk plajını, bir zamanlar kravatsız girilmeyen caddenin çeşitliliğin tapınağına nasıl dönüştüğünü, Türk basınının "Bizim Yokuş"u Cağaloğlu'nun, şimdi kimleri ağırladığını merak edenlerin muhakkak edinmesi gereken dergi panaromik fotoğraflar ile de görsel bir ziyafet sunuyor.

Özel sayı; İstanbul’un, Bizans ve Osmanlı devirlerinde emperyal başkent olma özelliğine, bugün bir dünya kenti olarak çok geniş bir coğrafyaya hitap etmesine yer verdiği gibi şehrin futbol kültürü ve profilene de değiniyor.

Derginin okuyuculara bir de sürprizi var: 70 X 100 cm boyutunda; bir yüzünde bütünüyle İstanbul’u, diğer yüzünde ise daha ayrıntılı olarak Tarihi Yarımada’yı gösteren Uzaydan İstanbul dev posteri.













