Atlas Tarih’in üçüncü sayısı çıktı

T24- İkinci sayısı iki baskı yaparak 30 bin satış sayısına ulaşan Atlas Tarih kısa sürede tarih meraklılarının beğenisini kazandı. “Dün hâlâ yaşıyor” sloganıyla çıkan Atlas Tarih, üçüncü sayısında da birbirinden ilginç konuları ele alıyor.



Konuları işlerken popüler tarih okurunun ilgisini canlı tutmayı hedefleyen dergi, geniş kitlelerin anlayacağı bir dil kullanmaya özen gösteriyor.



Atlas Tarih bu ay Osmanlı denizcilik tarihinin en çok tartışılan sayfalarından birine, Orhan Koloğlu'nun kalemiyle ışık utuyor. Osmanlı deniz gücü İnebahtı yenilgisinden sonra gerçekten toparlanabildi mi? Türk denizcilik tarihinin az bilinen olaylarından biri daha Atlas Tarih sayfalarında yer buluyor. Akdeniz'i hâkimiyeti altına alan Osmanlı denizcilerinin İzlanda ve İngiltere baskınını, yerel halkın günümüze ulaşan anılarına yansıyor.



Ve Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı serüveninde karanlıkta kalan bir sayfa... Parası ödendiği halde İngiltere'nin el koyduğu gemilerin bilinmeyen hikâyesi. İngiliz arşivlerinden belgelerle...

İlber Ortaylı 100. ölüm yıldönümünde ünlü Rus yazar Tolstoy'u kaleme aldı.

Pierre Loti'nin Türkçe öğrenme defterinde neler var?

Atatürk'e İzmir suikastı planlanırken Rize'de kimler silah kuşanıyordu?

Ve bir Atlas Tarih klasiği haline gelen fotoğraf albümü eki: Bu sayıda birçoğu ilk kez görülecek fotoğraflarla “Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Askerleri”ni okurlarına sunuyor.



Hepsi ve daha fazlası, ilk iki sayısıyla alanında fark yaratan dergi Atlas Tarih'in üçüncü sayısında.



