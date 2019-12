Atlas Tarih yayın hayatına başladı

T24 - Atlas dergisi, tarihe de el atarak 2010 yılı Haziran ayında yayın hayatına başlayan Atlas Tarih ile tarihseverlerin ve tarih meraklılarının karşısına çıktı. Atlas Tarih ilk sayısında İzmir’de saklanan kutsal mızrak, İstanbul'u mesken tutan Tapınak Şövalyeleri, İngiliz belgelerinde Şeyh Said İsyanı konularını da ele aldı.





Her kesimden tarih severe hitap edecek şekilde kurgulanan Atlas Tarih'in sayfalarında, tarihi sıkıcı olmaktan çıkaran, gündemin tarihine değinen konulara yer vermeyi hedefliyor.





Atlas Tarih, “Dün hala yaşıyor” sloganıyla tarihin göz ardı edilemez hayatiyetini ve kopuşsuzluğunu vurgulamayı amaçlıyor. Dergi, doğu ve batı arasındaki ülkemizin, gelenek ile modernite, geçmiş ile gelecek arasında kalan, kimliğini arayan, kendini tanımlamaya çalışan insanları için incelediği konularla pencereler açıyor. Bunu kimi zaman sorgulayarak, kimi zaman hatırlatarak yapıyor.





Dergi, İlber Ortaylı’dan, Mehmet Y. Yılmaz’a yerli yabancı akademisyenlerden ve yazarlardan oluşan kadrosu, kalitesi, haber niteliğindeki konularıyla yalnızca tarih dergiciliğine değil tüm yayın dünyasına renkli ve faklı bir soluk getiriyor.





Dolu içeriği sebebiyle sorgulayan ve öğrenmeyi amaçlayan okurların yeni sayılarını merakla bekleyecekleri Atlas Tarih'in ilk sayısında işlediği konular arasında 68 hareketini tetikleyen olayların içyüzü, Anadolu’daki petrol kuyuları, İzmir’de saklanan kutsal mızrak, İstanbul’u mesken tutan Tapınak Şövalyeleri, İngiliz belgelerinde Şeyh Said İsyanı, İstanbul ressamı De Mango'nun hayat hikâyesi, Robert Kolej'in kurucusunun icat ettiği buhar makinesi, Sözde Mason Ermeni Locası ve Türk Şövalyeleri yer alıyor.





Birbirinden ilginç pek çok araştırmanın yer aldığı Atlas Tarih'in okuyucularına armağanı ise çoğu ilk defa yayımlanan fotoğraflardan oluşan ve sizi enfes bir İstanbul turuna çıkaracak II. Abdülhamid'in İstanbul'u albümü. Yıldız Sarayı arşivlerinden derlenen ve 1876–1909 yılları İstanbul fotoğraflarından oluşan albüm, tarih meraklıları için arşivlik bir değer taşıyor.

Türk dergiciliğinde 17 yıllık istikrarlı çizgisiyle, erişilmez bir yere sahip olan Atlas’ın diğer yayınları arasında Atlas Tatil, Yeşil Atlas, Foto Atlas, Arkeo Atlas ve Atlas İstanbul dergileri de yer alıyor.