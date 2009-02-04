Atlas ile yeni keşifler

“Keşifler Atlası” kitabı, tarihin önemli coğrafi keşiflerini ve kaşiflerini inceliyor, insanoğlunun dünya üzerindeki macerasına ışık tutuyor.“Atlas 2008 CD”si ise geçtiğimiz yılın sayılarını bir araya getiriyor, CD kaçıranlar ve arşivlemek isteyenler için 12 sayıya sayfa sayfa yer veriyor.Atlas’ın bu ayki kapak konusu ise Anadolu Selçuklularının Haçlılara karşı verdiği mücadele. Dergi, Avrupa’da toplanan büyük orduların doğuya yürüdüğü ve Selçuklular tarafından durdurulduğu çağlara gidiyor. Bitki tohumlarının gizemli dünyası, Kaçkarlar’daki Güngörmez Dağı’na tırmanış, İsviçre’nin gözde kayak merkezi Verbier, Atlas’ın diğer konuları arasında.