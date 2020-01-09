AtlasGlobal, 'mevsimsel düşük talep' nedeniyle Avrupa uçuşlarına mart ayına kadar ara verdi

"Uçuşlarımıza 21 Aralık'ta yeniden başlama nedemiz Noel ve yeni yıl sebebiyle uçak doluluklarının çok yüksek olduğu bir dönem olmasıydı. Maliyet fiyatlaması adına, doluluk oranlarının yüksek olduğu bu dönemde uçuşlarımızı her zamanki gibi gerçekleştirdik. Ancak şu anda kış sezonu olmasından kaynaklı olarak doluluk oranları çok düşük. Yaz tarifesi açılana kadar Avrupa uçuşlarına ara verme kararı aldık. Yaz tarifesi ile birlikte uçuşlara kademeli olarak tekrar başlayacağız."

AtlasGlobal kasım ayı sonunda, önceki yıllarda aldığı mali hasar ve İstanbul'daki yeni havalimanının artırdığı maliyetler nedeniyle tüm uçuşlarını durdurmuş; 21 Aralık'ta tekrar uçuşlara başlamıştı.