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Ekonomi

AtlasGlobal, 'mevsimsel düşük talep' nedeniyle Avrupa uçuşlarına mart ayına kadar ara verdi

Havayolu şirketi, Avrupa'da Londra, Amsterdam ve Paris olmak üzere 3 noktaya uçuyordu

09 Ocak 2020 18:52

Havayolu şirketi AtlasGlobal, sezonsal düşük talep nedeniyle Avrupa uçuşlarına mart ayına kadar ara verdi. Yaz tarifesine mart ayında geçecek olan şirket, Avrupa'da Londra, Amsterdam ve Paris olmak üzere 3 noktaya uçuyordu.

Şirketten Reuters'a yapılan açıklamada, "Salı günü itibarıyla alınan karar kapsamında Avrupa uçuşlarımıza Mart ayına kadar ara verdik" denildi.

Şirket yetkilisinden Reuters'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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