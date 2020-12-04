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AtlasGlobal işçileri ETS Tur önünde çadır kurdu

04 Aralık 2020 15:44

Maaşlarını ve tazminatlarını alamayan AtlasGlobal çalışanları, Kültür ve  Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un olduğu ETS tur önünde çadır kurdu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, işçiler dün ETS tur önünde çadır kurarak kapının önüne pankartlar bıraktı. "Ali Murat Ersoy'a haber verin! Alacaklarımızın peşini hiçbir zaman bırakmayacağız' yazılı pankartı şirketin kapısının önüne bırakan işçiler, "Hakkımızı alana kadar eylemimiz devam edecek" dedi. 

İşçiler, maaşlarının, kıdem, ihbar tazminatlarının ödenmesini ve kötü yönetimden dolayı AtlasGlobal personelinden özür dilenmesini istedi.

 

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