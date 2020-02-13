Atlas Global iflas başvurusu yaptı

Atlas Global Havayolları iflas başvurusunda bulundu. Şirketten yapılan açıklamada çalışanların tazminatı ve yolcuların bilet ücretlerinin geri ödemesinin yapılacağı, ancak ödeme tarihlerinin henüz belli olmadığı belirtildi.

Milliyet'ten Derin Gökçe'nin haberine göre uzun süredir maddi sıkıntılarla boğuşan Atlas Global Havayolları, iflas başvurusunda bulundu.

Çalışanların ve vatandaşların bilet ücreti iadelerinin yapılacağını söyleyen Atlas Global Havayolları Kurumsal İletişimi "Ödeme tarihleri için hukuk departmanımız çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da nerelere uçuyordu?

Atlas Global Avrupa’da Paris, Amsterdam, Londra, Barcelona, Berlin, Biarritz, Bilbao, Birmingham, Billund, Bükreş, Dublin, Edinburgh, Gothenburg, Kiev, Kopenhag, Lizbon, Lyon, Madrid, Manchester, Marsilya, Montpellier, Nice, Odessa, Oslo, Porto, Prag, Sofya, Stockholm, Toulouse, Viyana veZürih’e de hizmet veriyordu.

Maddi sıkıntıları aşamadı

Türkiye’nin köklü özel havayolu şirketlerinden Atlas Global, 2016 yılından itibaren başlayan ekonomik dalgalanma ve İstanbul Havalimanı’ndaki artan maliyetler nedeniyle 26 Kasım 2019 tarihinde uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.