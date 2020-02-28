AtlasGlobal'e 40 bin Euro ödeyerek uçuş eğitim alan pilot adayları ortada kaldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un kardeşine ait AtlasGlobal’in iflasını talep etmesi, 40’a yakın pilot adayını da mağdur etti.

38 bin Euro ile 41 bin 500 Euro arasında değişen tutarlarda ödeme yaparak sertifika alan pilot adayları, şirketin faaliyetlerini durdurması ile ortada kaldı. “Sertifikamız var ama çalışabileceğimiz bir şirket yok” diyen mağdurlar, kredi çekerek uçuş okuluna ödeme yaptıklarını belirtiyor.

Eğitimlerin tamamlanması ile birlikte, 100 saatlik uçuştan sonra ilk olarak yardımcı pilot olarak göreve gelmeyi bekleyen adaylar, AtlasGlobal’in uçuşlarını geçici bir süre durdurduğunu öğrendi. Ancak esas şoku, iki hafta önce, şirketin faaliyetlerini durdurması ve iflas davasını açması ile yaşadılar.

Hürriyet'te yer alan habere göre, eğitim için 41 bin 500 Euro ödeme yaptığını belirten pilot adaylarından A. Ü. “Eğitim sonrası sertifikamı aldım. Ancak, şirket faaliyetini durdurduğu için 100 saatlik uçuşu yapamadık. Çünkü şirket faaliyetlerini durdurdu. Mağdurlar olarak bir araya geldik ve yol haritası belirlemeye çalışıyoruz. Ancak, hepimizin durumu kötü. Kimi kredi ödüyor, kimi çevresinden borç aldığı için mahçup olmuş durumda. Her ay 15 bin lira kredi ödüyorum. Ailemin desteği olmadan bu parayı ödemem mümkün değil. Dava açmak için ödenecek harcı dahi ödeyecek durumumuz yok” diye konuştu.

İş garantisi verilmişti

A. Ü., elindeki sertifika ile başka havayolu şirketinde çalışma imkânlarının da olmadığını kaydederek “Başka bir firmaya başvurdum ancak onlar, kendilerinin eğitim vereceğini belirtiyor. Onlar da ayrı bir ücret talep ediyor” diye konuştu. Adının yazılmasını istemeyen bir başka pilot adayı ise “Tam anlamı ile kâbus yaşıyorum. Pilot adayıyım ama günlerdir evde boş boş oturuyorum. Çalışamadığım için dışarı dahi çıkamıyorum. Sözleşme yaptığımızda iş garantisi verildi. Ancak ortada, çalışılacak bir şirket yok” dedi.