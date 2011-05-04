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Yaşam

Atlas dergisinin mayıs sayısı çıktı

Atlas dergisinin mayıs sayısı çıktı. Dergi bu ay; Mecidiyeköy, Adana, Bitlis...

04 Mayıs 2011 03:00

T24 - Atlas dergisinin mayıs sayısı çıktı. Dergi bu ay; Mecidiyeköy, Adana, Bitlis, Hindistan, Kamerun ve Tayland'a yer verdi.

Atlas dergisi mayıs sayısında okuyucularına “Türkiye Nehir Rotaları Atlası” hediye ediyor. Özel kitap büyük nehirlerimizi coğrafi özellikleri, çevresindeki kültür varlıkları, doğa sporları için sundukları seçeneklerle ayrıntılı olarak ele alıyor, rotalarını adım adım takip ediyor. Geçtikleri yerlere yaşam veren, bereketin ve özgürlüğün simgesi olan nehirlerimizi harita ve fotoğraflarla tanıtıyor.

Derginin bu ayki kapak konusu ise Mecidiyeköy. Atlas, güncel ve tarihi fotoğraflarla dut bahçeleriyle kaplı semtin zamanla nasıl İstanbul’un en hareketli köşesine dönüştüğünü inceliyor. Kamerun’da anneleri öldürülmüş gorillerin koruma altına alındığı özel ormanlara uzanan Atlas, Tayland’da ise fil sırtında büyülü yolculuklara çıkıyor. Adana’nın yumurtalık ilçesi, Alaçatı’daki “Ot Festivali”, Bitlis’in “Nemrut’un Develeri” adı verilen gizemli taşları da Atlas’ın konuları arasında. İlgi çekici bir başlık da Hindistan’ın Deşnok kentinde bulunan, farelerin kutsal sayıldığı özel tapınak.


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