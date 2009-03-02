T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Atlas dergisinden iki özel hediye

Atlas dergisi mart sayısında, organik semizotu tohumu ile 'Baharat Atlası' hediye ediyor. Derginin kapak konusu ise Sigirya'nın sır perileri

02 Mart 2009 02:00

Atlas dergisi mart sayısında okuyucularına iki özel hediye veriyor. Derginin birinci sürprizi semizotu tohumu. Bahçenin yanı sıra saksıda da yetiştirmeye uygun tohumların özelliği genetiği değiştirilmemiş ve doğal tarıma uygun olması.

Atlas semizotu tohumuyla herkesi doğanın şaşırtıcı döngülerini keşfetmeye çağırıyor. Derginin ikinci hediyesi ise “Baharat Atlası”. Bu kitap baharatları fotoğraf ve ayrıntılı açıklamalarla tek tek tanıtıyor, nasıl kullanıldığını anlatıyor.

Derginin bu ayki kapak konusu ise Sigirya’nın sır perileri. Sri Lanka’da antik bir merkez olan Sigirya, yüzlerce yıllık kaya resimleriyle Asya’nın kadim inanışlarını gözler önüne seriyor. Atlas ayrıca ayrıntılı bir dosyayla Ankara’yı işliyor, başkentin dünü ve bugününe bakıyor.
 
İstanbul’un adalarında kış yaşantısı, Güney Amerika ülkesi Surinam’ın yaban hayatı derginin diğer konuları. Atlas ayrıca Aladağlar’da geçtiğimiz günlerde keşfedilen yeni buzulların öyküsüne de yer veriyor.





ETİKETLER

tatilgezi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24