Atlas dergisinden iki özel hediye

Atlas dergisi mart sayısında okuyucularına iki özel hediye veriyor. Derginin birinci sürprizi semizotu tohumu. Bahçenin yanı sıra saksıda da yetiştirmeye uygun tohumların özelliği genetiği değiştirilmemiş ve doğal tarıma uygun olması.



Atlas semizotu tohumuyla herkesi doğanın şaşırtıcı döngülerini keşfetmeye çağırıyor. Derginin ikinci hediyesi ise “Baharat Atlası”. Bu kitap baharatları fotoğraf ve ayrıntılı açıklamalarla tek tek tanıtıyor, nasıl kullanıldığını anlatıyor.



Derginin bu ayki kapak konusu ise Sigirya’nın sır perileri. Sri Lanka’da antik bir merkez olan Sigirya, yüzlerce yıllık kaya resimleriyle Asya’nın kadim inanışlarını gözler önüne seriyor. Atlas ayrıca ayrıntılı bir dosyayla Ankara’yı işliyor, başkentin dünü ve bugününe bakıyor.



İstanbul’un adalarında kış yaşantısı, Güney Amerika ülkesi Surinam’ın yaban hayatı derginin diğer konuları. Atlas ayrıca Aladağlar’da geçtiğimiz günlerde keşfedilen yeni buzulların öyküsüne de yer veriyor.











