Atlas dergisi Temmuz sayısı dopdolu

T24-

Birinci kitap 26 kentteki tarihi Osmanlı çarşılarını yazı ve fotoğraflarıyla tanıtıyor; 96 sayfa. Osmanlı Çarşıları Haritası’nın boyutu ise 50x70 cm; Saraybosna’dan Tebriz, Bağdat ve Kudüs’e uzanan ipek yolu üzeride eserlerin dağılımını gösteriyor.kinci kitap da 96 sayfa; Ege Bölgesi’ndeki 43 doğa ve tarihi yürüyüş parkuruna ayrıntılı rehber bilgileri, fotoğraf ve haritalarla yer veriyor.Atlas dergisinin bu ayki kapak konusu ise “Yoga”. Bu kadim felsefenin dünyasına uzanıyor, yoga eğitmenlerinin kaleminden onun beden, zihin ve ruh üzerindeki etkilerine tanık oluyor. Ayrıca İstanbul’da iki yoga okulu, Atlas’ın temmuz sayısıyla gelenlere özel fırsatlar sağlıyor. Ayrıntılar bu sayıda Atlas’ta. Taşeli Platosu, Büyüyen Bursa, Tibet de Atlas’ın temmuz sayısındaki başlıkları arasında.