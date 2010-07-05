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Kültür-Sanat

Atlas dergisi Temmuz sayısı dopdolu

Atlas dergisi, Temmuz ayında 2 özel ekle okyucularının karşısına çıkıyor.

05 Temmuz 2010 03:00

T24- Atlas dergisi, temmuz sayısında iki özel ek birden veriyor: “Osmanlı Çarşıları ve Haritası” ile “Ege’de Yürüyüş Atlası”.



Birinci kitap 26 kentteki tarihi Osmanlı çarşılarını yazı ve fotoğraflarıyla tanıtıyor; 96 sayfa. Osmanlı Çarşıları Haritası’nın boyutu ise 50x70 cm; Saraybosna’dan Tebriz, Bağdat ve Kudüs’e uzanan ipek yolu üzeride eserlerin dağılımını gösteriyor.
 






İkinci kitap da 96 sayfa; Ege Bölgesi’ndeki 43 doğa ve tarihi yürüyüş parkuruna ayrıntılı rehber bilgileri, fotoğraf ve haritalarla yer veriyor.


Atlas dergisinin bu ayki kapak konusu ise “Yoga”. Bu kadim felsefenin dünyasına uzanıyor, yoga eğitmenlerinin kaleminden onun beden, zihin ve ruh üzerindeki etkilerine tanık oluyor. Ayrıca İstanbul’da iki yoga okulu, Atlas’ın temmuz sayısıyla gelenlere özel fırsatlar sağlıyor. Ayrıntılar bu sayıda Atlas’ta. Taşeli Platosu, Büyüyen Bursa, Tibet de Atlas’ın temmuz sayısındaki başlıkları arasında.

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