Atlas deneyi 'Tanrı parçacağı'nı kanıtlamaya yetmedi

T24- İsviçre'nin Cenevre kentindeki CERN laboratuarları, Atlas deneyi ile "Tanrı parçacağı"nın izine rastlandığını ancak varlığıyla ilgili kesin sonuç alınabilmesi için daha fazla deney yapılması gerektiğini açıkladı.

Evrenin oluşumuna ışık tutması beklenen CERN'in Cenevre'deki merkezi saatler öncesinden doldu. Çok sayıda bilim insanı ve gazeteci, yapılan açıklamayı dinledi. Higgs Bozonu'nu keşfetmek için yapılan Atlas deneyinin başındaki Fabiola Fianotti, yapılan deneyden elde edilen veriler hakkında TSİ 15.00'da başlayan sunumda bilgi vermeye başladı.

Dünyanın dört bir yanında canlı yayım yapan bloglardan Fianotti'nin açıklamalarını takip eden internet kullanıcıları, açıklamanın çok uzun sürdüğünü belirtirken, son derece teknik bilgilerden tek bir kelime bile anlamadıklarından yakındı. Dinleyiciler, Fianotti'nin aktardığı bilgileri içeren slaytların fotoğraflarını çekti.

Fianotti, yaklaşık 50 dakika süren sunumunun ardından, "Higgs Bozonu'nu keşfetmeye çok yaklaştıklarını ancak belirleyici sonuçların elde edilebilmesi için deneylerin devam etmesi gerektiğini" söyledi.

İtalyan bilim insanı, Tanrı Parçacığı'nın "izini bulduklarını ancak elde edilen bulguların "keşif niteliği taşımadığını" söyledi.

Fianotti, istedikleri sonucu gelecek yıl almayı umduklarını, 2012'in beklenen cevabı sakladığını sözlerine ekledi.



BUGÜN NE BEKLENİYORDU

Bugün yapılacak açıklamayla, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı adlı dev cihazda yapılan deneyler sonunda, fiziğin en derin sırlarından birinin aydınlatılması yönünde önemli bir mesafe kat edildiğinin duyurulması bekleniyordu.



“Evreni inşa eden tuğla”, “yaradılışın meleği”, ve “Tanrı parçacığı” olarak adlandırılan Higgs Bozonu, modern fizikte maddenin nasıl oluştuğu anlamak açısından çok büyük bir öneme sahip. 13.7 milyar yıl önce yaşanan Büyük Patlama’da oluştuğu düşünülen Higgs Bozonu’nun, galaksilerin, yıldızların ve gezegenleri ortaya çıkaran uzay enkazının kaynağı olduğu düşünülüyor.