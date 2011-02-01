Atlas bu ay yürüyüş rotalarını tanıttı

T24

Atlas dergisi şubat sayısında okurlarına “Kış Rotaları Atlası” hediye ediyor. Özel kitap karlı kış aylarında bambaşka bir güzelliğe bürünen Anadolu coğrafyasında doğa yürüyüşü için en cazip adresleri tanıttı. Rotalar fotoğraflar ve ayrıntılı bilgilerle tek tek ele alınıyor. Dergi ayrıca “2010 Arşiv CD’si” hediyesine sahip; CD, geçen yılın 12 sayısını bütün sayfalarıyla eksiksiz olarak içeriyor.Atlas’ın bu ayki kapak konusu “Fırtına’nın Konakları”, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki mimari şaheserleri... Fırtına Vadisi’nin yamaçlarını süsleyen, görkemin ve asaletin simgesi tarihi konaklar, yapım teknikleri ve kullanılan malzemeler bakımından hayranlık uyandırıyor. Nevşehir’e bağlı Avanos ilçesine, Kapadokya’nın güzelliklerine yer veren dergi ayrıca ayrıntılı yazı ve fotoğraflarla Hakkâri’ye uzanıyor. Atlas’ın bir diğer başlığı ise Endonezya’daki Raja Ampat, yani Dört Krallık. Bu bölge zengin sualtı yaşamıyla dünya denizlerinin en özel köşeleri arasında.