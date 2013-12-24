Eksi 14 derecede sıcak duş

Muş'un Hasköy ile Bitlis'in Güroymak ilçesi sınırında bulunan üzeri açık kaplıca suyunun oluşturduğu göl, yazın çeşitli hastalığı olanları, kışın ise daha çok hayvanları ve onları yıkamak için getiren gençleri konuk ediyor. Karla çevrili gölde sıcak suya giren gençler, hem atlarının temizliğini yapıyor, hem de eğleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü yörede üşümediklerini belirten gençler, sıcak suda çeşitli etkinlik ve eğlence düzenliyor.

Cevat Danış'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Hasköy ve Güroymak'ın köylerinden atlarını yıkamak için göle geldiklerini söyleyen gençler "Kaplıca suyu çok sıcak. Kar var ama gölde yüzerken üşümüyoruz. Çok eğleniyoruz. Atlar sıcak suyu çok seviyor. Çıkmak istemiyorlar. Bizim için de farklı bir etkinlik oluyor" dediler.