Atlarını ararken 'sis'te kaybolan 3 kişi, donmak üzereyken kurtarıldı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS’ta, Halefoğlu ile Yalınkaya köyü arasında atlarını aramaya çıkan 3 kişi, yoğun sis nedeniyle kayboldu. AFAD ekipleri kaybolan 3 kişiyi, 4 saat sonra donmak üzereyken buldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kars’a bağlı Halefoğlu köyünde meydana geldi. İsmail Kenç (59), Hakan Orhankazi (27) ve Deniz Karsak (40), kaybolan 3 atı bulmak için Halefoğlu köyünden yaya olarak yola çıktı. Arazide atlarını arayan 3 kişi bir süre sonra yoğun sis nedeniyle yollarını kaybetti. Cep telefonlarıyla yakınlarına ulaşan kişiler, kaybolduklarını ve soğuk hava nedeniyle zor durumda olduklarını bildirdi. Köylülerin haber vermesi üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Yoğun sis nedeniyle kaybolan 3 kişi, 5 araç ve 25 personelle yapılan arama sonucunda saat 22.00 sıralarında Yalınkaya köyüne 1 saat mesafede bulundu. Donmak üzere olan 3 kişi, ambulansa alınarak ilk muayeneleri yapıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan 3 kişi, ekipler tarafından köylerine götürüldü.

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