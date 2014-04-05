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Yaşam

'Atların Efendisi' gösterisine protesto

"Atların Efendisi" gösterisi Türkiye'de ilk kez dün akşam sahne aldı. Gösterinin düzenlendiği sırada ise hayvan hakları aktivistlerinin protestosu vardı

05 Nisan 2014 23:37

Dünyaca ünlü at gösterisi "Lord Of The Horses" (Atların Efendisi)" Türkiye'de ilk kez dün akşam sahne aldı. Gösterinin düzenlendiği İstanbul Ataşehir'deki Ülker Sports Arena'nın önünde ise hayvan hakları aktivistlerinin protestosu vardı.

Ezgi Delibeyoğlu'nun Radikal'deki haberine göre, hayvan özgürlüğü aktivisti Dicle Ürünay "Atların Efendisi" (Lord Of The Horses) gösterisinin reklamını gördüğünde, bu konuda mutlaka bir şey yapmak gerektiğini düşünerek harekete geçmiş. Bağımsız Doğa -Hayvan Aktivistleri’nin de aynı saat için bir protesto çağrısında bulunduğunu öğrendiklerini belirten Ürünay şöyle devam etti:

“Onlarla birlikte yaklaşık 15-20 kişi olduk ve protestoyu gerçekleştirdik. Protestoyu bağımsız-doğa hayvan aktivistleri ile birlikte gerçekleştirmiş olduk.”

“Bireysel hayvan özgürlüğü aktivisti olarak tek başıma dahi olsa birkaç döviz açıp, oturma eylemi yapmayı düşünürken, bu fikri güvendiğim ve eylemlerden tanıdığım birkaç arkadaşım ile paylaştım” diyen Ürünay, “Nitekim biz hazırladığımız dört döviz ile üç kişi, ilk gösterinin yapılacağı Ülker Sports Arena önüne geldik” dedi.


‘Yırt at bileti, hayvanlara özgürlük'

 

 

Doğalarında olmayan hareketleri yapmaya mecbur bırakılan hayvanların, çivili sopa, elektrikli kırbaç, aç bırakma gibi yöntemler kullanılarak eğitildiğini söyleyen Ürünay, amaçlarının, ‘bu yaşananları gösteriye giden insanlara anlatmak’ ve ‘geri dönmelerini sağlamak’ olduğunu belirtti.

Ürünay sözlerine şöyle devam etti: “Bunun için bağımsız doğa-hayvan aktivistleri ile birlikte ‘Yırt at bileti, hayvanlara özgürlük’ sloganı attık. Birkaç kişinin ilgisini çekebilmeyi başardık. Bir baba çocuğunu bizim yanımıza getirerek, hayvanların eğitim koşullarını, şartlanmışlıkla doğalarından uzaklaşmalarını birlikte dinledikten sonra ‘Bu seferki benim hatam, bir daha asla’ dedi. Bir başka kişi ise ‘İçim acıya acıya içeriye gireceğim’ dedi ve birkaç kişi yoldan geçerken protestoya katılarak bizlere desteklerini sundu.”

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