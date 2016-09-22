T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Atlara ‘FETÖ’ operasyonu!

El konulan 4 at, engellilerin rehabilitasyonlarında kullanılacak

22 Eylül 2016 20:53

Yöneticileri ‘FETÖ’ şüphelisi olduğu gerekçesiyle kapatılan Adana’daki Özel Burç Okulları’nın hayvanat bahçesinde bulunan bir Arap ve 3 Midilli ata da el konuldu. 4 at, Adana hayvan barınağına teslim edildi. Atlar engellilerin rehabilitasyonunda kullanılacak.

Sözcü’nün haberine göre, Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde bulunan ve 15 Temmuz sonrası kapatılan özel okulun hayvanat bahçesindeki 4 at, hayvan barınağı yetkililerine teslim edildi. Atlar daha sonra da Adana Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine verilecek ve engellilerin rehabilitasyonunda kullanılacak.

ETİKETLER

atfetö

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24