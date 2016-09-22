Atlara ‘FETÖ’ operasyonu!

Yöneticileri ‘FETÖ’ şüphelisi olduğu gerekçesiyle kapatılan Adana’daki Özel Burç Okulları’nın hayvanat bahçesinde bulunan bir Arap ve 3 Midilli ata da el konuldu. 4 at, Adana hayvan barınağına teslim edildi. Atlar engellilerin rehabilitasyonunda kullanılacak.

Sözcü’nün haberine göre, Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde bulunan ve 15 Temmuz sonrası kapatılan özel okulun hayvanat bahçesindeki 4 at, hayvan barınağı yetkililerine teslim edildi. Atlar daha sonra da Adana Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine verilecek ve engellilerin rehabilitasyonunda kullanılacak.