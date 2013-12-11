Son 4 yılda 232 at dopingli çıktı

Hülya Karabağlı / ANKARA

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, milyonlarca liralık nakit hacmine sahip at yarışlarında doping karnesini açıkladı. 2009-2013 yılı Kasım ayı arasındaki dönemde alınan kan numunelerine göre, toplam 232 at dopingli çıktı.

İstanbul’da sürekli, Ankara, İzmir, Adana, Elazığ, Bursa ve Şanlıurfa gibi illerde de dönemsel yapılan at yarışları artık daha sıkı denetim altına alınıyor.

Zaman zaman doping şikayeti ile yarış kazanan at ve sahibi hakkında soruşturma açılan at yarışları daha sıkı denetleniyor.

TBMM Doping Araştırma Komisyonu’na Gıda tarım ve Hayvancılık bakanlığı tarafından iletilen verilerde 2009 yılı ile 2013 yılları arasında yapılan yarışlarda atlardan alınan kan ve idrar örneklerinin 232’si dopingli çıktı.

Bakanlık doping uygulamaları merkezi tarafından 2013 yılında alınan 8 bin 801 örnekten 43’ü, 2010 yılında 8 bin 562 örnekten 77’si, 2011 yılında alınan 9 bin 209 örnekten 45’i, 2012 yılında alınan 10 bin 333 örnekten 42’si 2013 yılında alınan 9 bin 42 örnekten ise 25’inde yasaklı madde çıktı. Yasaklı madde kullanan at sahiplerine yasal yaptırım uygulanırken, kazandıkları ödüller ise geri alındı.