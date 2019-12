-ATLAR KIZIL ÖTESİ IŞINLA ISITILIYOR EREĞLİ (A.A) - 26.12.2010 - Konya'nın Ereğli ilçesinde atlar, soğuk kış gecelerinde infrared (kızıl ötesi) ışınlarla ısıtılıyor. Ereğli Tarım Müdürü Özkan Özgüven, yaptığı açıklamada, süt, beyaz peynir ve beyaz kiraz üretimiyle bilinen Ereğli'nin bir diğer özelliğinin de ilçedeki yarış atı yetiştiriciliği olduğunu belirtti. Toroslar'ın eteklerinde yer alan ilçenin iklim, toprak, su ve bitki yapısıyla yüzyıllardır cins tayların yetiştirildiği bir merkez olduğunu belirten Özgüven, burada yetiştirilen atların Türkiye'nin tüm hipodromlarında koştuğunu vurguladı. Yarış atları yetiştirilmesinin büyük itina isteyen profesyonel bir iş olduğunu, tayların gelişimi ve atların yarışmalara uygun şekilde hazırlanmalarında her türlü ayrıntının göz önünde bulundurulduğunu vurgulayan Özgüven, ''Atlar için konfor, rahatlık, huzurlu ve doğal ortam büyük önem taşıyor'' dedi. Ereğli'de bulunan 13 at çiftliğinde atlara adeta 5 yıldızlı otel konforunda at otelciliği ve pansiyon hizmeti verildiğini dile getiren Özgüven, ''Bu ahırların büyük bölümünde atlar, soğuk kış gecelerinde ortamın havasını kurutmayan, sobanın aksine duman ve is vermeyen ışıklı aydınlatma sistemleriyle ısıtılıyor'' diye konuştu. Tıpkı bir lamba gibi havaya asılan ısıtma sisteminin elektrikle çalıştığını ifade eden Özgüven, kızıl ötesi ışınlarıyla ısıtma sisteminin aynı zamanda atların bulunduğu tek hayvanlık bölmelerde yer kaplamadığını ve böylelikle hayvana geniş bir yaşam alanı yaratıldığını belirtti. Isıtma sisteminin atların bulunduğu alanlardan 1.5 metre yüksekliğe monte edildiği, 250 ile 500 watt güce sahip olduğunu öğrenildi. Bölgedeki çiftliklerden birinde at bakıcılığı yapan Murat Akgümüş (40) ise söz konusu ısıtma sistemini soğuk kış günlerinde yeni doğmuş tay ve hasta atların ısıtılması için kullandıklarını bildirdi.